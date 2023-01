Alexandru Florin Maracine, bilant pe 2022 la Primaria Galicea. Activitate intensa!

Pentru ca ii pasa de cetateni, pentru ca si-a propus sa fie un primar implicat in viata comunitatii din Galicea si pentru ca are simtul raspunderii, Alexandru Florin Maracine vine in fata cetatenilor localitatii sale cu realizarile din anul 2022. Galicea are nevoie de fapte si iata ca activitatea edilul - sef demonstreaza ca este pus pe fapte mari in acest mandat. Primarul Maracine a implementat anul trecut zeci de proiecte, si-a pus amprenta si in invatamant si in mediul economic, social si ... citeste toata stirea