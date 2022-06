Alin Voiculet, directorul CAS Valcea, despre lipsa medicilor: "Vrem sa evitam un colaps in viitorul apropiat"

Judetul Valcea duce mare lipsa de medici. In viitorul apropiat, din cauza varstei inaintata a peste 68% din medicii de familie valceni, deficitul la acest capitol va fi unul imens. Asta in conditiile in care tinerii medici aleg sa nu vina la Valcea si cu atat mai putin sa mearga sa profeseze in mediul rural. Medicina de familie practicata cu precadere in mediul rural pare sa nu mai fie atractiva pentru putinii tinerii rezidenti si medicii romani care prefera sa ramana la orasele mari unde ... citeste toata stirea