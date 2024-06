ALT ACCIDENT SPECTACULOS pe cel mai periculos drum al judetului. Timpi lungi de asteptare pentru cei blocati in trafic

Ziua de marti, 18 iunie 2024, a adus deja prea multe ghinioane pe drumurile judetului! In jurul orei 14.00, politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul National 7, la km 214 + 800 m, in Calinesti. In urma primelor verificari efectuate de catre politisti, s-a stabilit ca un cetatean bulgar, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, a pierdut controlul asupra directiei de ... citește toată știrea