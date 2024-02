Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea ne-au anuntat ca, luni, 5 februarie 2024, politistii din Babeni au depistat un tanar, in varsta de 24 de ani, domiciliat in oras, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din localitate. In urma verificarii cu aparatul din dotare, au reiesit indicii cu privire la posibila prezenta a substantelor psihoactive in organism."Mentionam ca ... citeste toata stirea