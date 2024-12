Alte doua contracte, finantate din fonduri europene, semnate de primarul Avan de la Pausesti

Cum va informam si in alte dati prin intermediul publicatiei noastre, comuna Pausesti Otasau trece, in ultimii ani, prin etape importante de dezvoltare. Iar acest ritm sustinut are toate sansele de a continua si in anii urmatori, atata vreme cat administratia locala isi dovedeste competentele si abilitatile necesare in a atrage fonduri nerambursabile.Ultimele doua reusite administrative au venit chiar in data de 13 decembrie 2024, cand, la Ministerul Energiei din Bucuresti, primarul din ... citește toată știrea