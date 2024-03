ALTE PERCHEZIEsII in Valcea! Evaziune de 30 milioane lei

In dimineata de 7 martie 2024, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat doua perchezitii domiciliare in comuna Bujoreni din judetul Valcea si in comuna Vidra din judetul Ilfov, intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala."Din cercetari, a reiesit ca, in perioada 2021-2022, in evidenta contabila a unei societati comerciale din judetul Valcea ar fi fost ... citește toată știrea