Alti trei refugiati din Ucraina au ajuns in adapostul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea

Inca trei refugiati din Ucraina au ajuns in adapostul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea, anunta autoritatile pe Facebook.Miercuri dupa-amiaza, o familie de trei persoane refugiata din Odessa a ajuns in adapostul Primariei municipiului Ramnicu Valcea de la internatul fostului liceu "Oltchim".In fuga lor de razboi catre rudele pe care le au in Germania, acestia s-au confruntat cu o defectiune majora la motorul masinii cu care se deplasau, fiind nevoiti sa opreasca in statia de carburanti ... citeste toata stirea