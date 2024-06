"Am promis, am realizat!" Principiul dupa care Stefan VERDES (PSD) se va ghida si in urmatorii patru ani ca primar la Livezi

"Dragi cetateni ai comunei Livezi,Alaturi de dumneavoastra, am realizat obiective cu investitii semnificative, la care, in urma cu cativa ani, nici macar nu ne puteam gandi. Avem, de asemenea, in derulare alte proiecte, care ne vor situa in randul comunelor apreciate in judetul nostru. Toate acestea ne dau garantia ca mergem in directia cea buna si ca, prin tot ce am realizat, am schimbat in bine imaginea comunei noastre. Alaturi de mine se afla o echipa unita si dedicata, avand un obiectiv ... citește toată știrea