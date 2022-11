Ambasadorul Tunisiei, in vizita la Budesti. "Comuna noastra devine o atractie pentru potentiali investitori" - spune primarul Vladulescu (FOTO)

Vizita importanta la Budesti. Marti, 22 noiembrie 2022, ambasadorul Tunisiei a poposit in comuna valceana Budesti, fiind intampinat asa cum se cuvine de primarul Ion Vladulescu. Discutiile s-au axat pe o viitoare colaborare intre comunitatea publica locala din Budesti si potentiali parteneri din Tunisia, un pas important in dezvoltarea economica, sociala si culturala a comunei valcene."In cursul zilei de marti, 22 noiembrie, am avut onoarea de a intampina, la sediul Primariei Budesti, pe ... citeste toata stirea