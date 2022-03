Amenzi de 20.500 lei in urma controalelor din benzinariile din Valcea

Seara zilei de 9 martie 2022 a fost una in care panica a pus stapanire pe cetatenii din Valcea. Speriati ca pretul la combustibili o sa "explodeze", valcenii au dat iama in benzinarii, formand cozi pe kilometri intregi. Nereguli peste nereguli s-au putut constata, lucru care a atras atentia autoritatilor. Au urmat o serie de controale, iar amenzile au fost pe masura."In foarte multe statii de alimentare cu carburanti, precum si imaginile propagate in spatiul public cu persoane care alimentau ... citeste toata stirea