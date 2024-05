Amenzi de 5.000 de lei aplicate intr-o zona a judetului recunoscuta pentru numarul mare de soferi care nu respecta legislatia rutiera

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea ne-au informat ca, in cursul zilei de ieri, 20 mai 2024, politistii Orasului Berbesti si cei ai sectiilor de politie arondate au desfasurat actiuni pentru fluidizarea, indrumarea si controlul traficului rutier, precum si pentru asigurarea unui climat optim de siguranta publica. Cum se cunoaste, in zona Berbesti (si in unele dintre comunele arondate), aproape toate controalele efectuate de politisti se finalizeaza cu destule amenzi pentru ... citește toată știrea