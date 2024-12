AMENZI pentru 13 patroni de unitati alimentare din Dragasani si Horezu. Ce *manevre culinare* pregateau acestia inainte de Craciun?

La data de 12 decembrie 2024, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, in colaborare cu reprezentanti ai D.S.V.S.A. Valcea si C.J.P.C. Valcea, au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii ilegalitatilor in domeniul comertului cu produse alimentare. In cadrul actiunii, au fost verificate 13 agenti economici din municipiul Dragasani si din orasul Horezu.In urma controalelor, politistii au identificat mai ... citește toată știrea