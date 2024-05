Ana-Maria MARDALE (PNL) - primar pentru Voineasa

Candidata Partidului National Liberal pentru functia de primar al comunei Voineasa, Ana-Maria MARDALE, a intrat in cursa electorala cu un gand clar: Victoria in alegeri!"Doresc sa asigur toti locuitorii Comunei Voineasa ca, in mandatul meu, cetateanul va fi pe primul loc, iar problemele fiecaruia vor fi rezolvate cu profund interes. In mandatul meu imi propun si urmatoarele fapte: Administratia locala, Primaria si Consiliul local Voineasa, vor conlucra pentru a configura o oferta ... citește toată știrea