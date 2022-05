Ancheta penala dupa tragedia in care doi frati au murit inecati in helesteul format pe locul unei balastiere

Doi tineri care s-au dus sambata, 21 mai, la scaldat, intr-unul din helesteiele de pe raza comunei in care locuiau, Ionesti - Valcea, au murit inecati. Anchetatorii au deschis in acest caz un dosar penal. In zi de sarbatoare, de Sfantii Imparati Constantin si Elena, doi frati din Valcea au murit inecati, la scaldat. Au ales sa se racoreasca intr-una din baltile create in urma unei cariere de pietris, aflata la cateva sute de metri departare de raul Olt, dar nu au mai reusit sa iasa la mal. ... citeste toata stirea