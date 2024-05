ANGAJARI la APAVIL SA. Se cauta inginer

APAVIL SA - ANUNEs privind scoaterea la concurs a unui post de inginer in cadrul Compartimentului SCADA din subordinea Serviciului Mecano - Energetic.Concursul consta in probele scris si interviu care se vor desfasura la sediul Societatii Apavil S.A. din Ramnicu Valcea, strada Carol I, nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:* proba scrisa va avea loc in data de 10.06.2024, ora 09.00;* interviul va avea loc in data de 14.06.2024, ora 09.00.Data limita pana la care candidatii pot ... citește toată știrea