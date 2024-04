ANGAJARI MASIVE in Politie. 1.640 de locuri de agenti sunt scoase la concurs!

Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, prin Serviciul Resurse Umane, desfasoara recrutari, in perioada aprilie - mai 2024. Astfel, pana la data de 14 mai 2024, inclusiv in zilele de sambata si duminica, Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, prin Serviciul Resurse Umane, desfasoara recrutari pentru sesiunea aprilie-iulie 2024, a concursurilor de admitere in unitatile de invatamant postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne.Cererile tip de inscriere, precum si, dupa caz, ... citește toată știrea