ANGAJARI prin incadrare directa la ISU Valcea

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" al judetului Valcea ne-au informat ca, la nivelul unitatii, s-a demarat procedura de ocupare prin incadrare directa pentru opt posturi de executie, dupa cum urmeaza:* un post de ofiter specialist I in cadrul Inspectiei de Prevenire - Control si Activitati Preventive;* un post de ofiter specialist II in cadrul Serviciului Comunicatii si Tehnologia Informatiei;* un post ofiter I in cadrul Inspectiei de Prevenire - ... citește toată știrea