Prins in flagrant in data de 24 iulie 2023, in timp ce lua spaga pentru un dosar de pensionare, Constantin C. - angajat al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Valcea, a fost dat pe mana justitiei. Procurorii valceni au finalizat rapid rechizitoriul, trimitandu-l in judecata pe inculpat pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Valcea.Potrivit anchetatorilor, "in perioada iunie 2023 aEuro" 24 iulie 2023, inculpatul a pretins si ... citeste toata stirea