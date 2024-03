ANIMALE INFOMETATE si insetate, descoperite la o ferma din judet! CULMEA: proprietarul le tinea asa!

In data de 5 martie 2024, politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Valcea au fost sesizati cu privire la faptul ca, la o ferma din comuna Popesti, mai multe bovine sunt neingrijite si se afla intr-o stare de sanatate precara. In urma verificarilor efectuate de catre politisti, la fata locului a fost identificat proprietarul bovinelor, un barbat 55 de ani, din localitate. Totodata, politistii au stabilit ca animalele nu erau ingrijite in mod corespunzator, in sensul ca acestea ... citește toată știrea