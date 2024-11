ANUNEs de angajare. Este nevoie de electrician

APAVIL SA - ANUNEs privind scoaterea la concurs a unui post de electrician in cadrul Serviciului Mecano-Energetic.Concursul consta in proba scrisa si proba practica si se va desfasura astfel:* proba scrisa se va sustine in data de 11.11.2024, ora 10.00, la sediul APAVIL din strada Carol I, nr. 3-5, Ramnicu Valcea;* proba practica se va sustine in data de 15.11.2024, ora 10.00, la Sectorul Statie de Epurare Ape Uzate din strada Nistor Dumitrescu, nr. 23, Ramnicu Valcea.Data limita pana ... citește toată știrea