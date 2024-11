ANUNEs de ultima ora de la CET Govora: SE OPRESC apa calda si agentul termic la 13 puncte din Ramnicu Valcea

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub foma de incalzire, apa fierbinte si apa calda de consum in data de 28 noiembrie 2024, intre orele 13.00-22.00, pentru remedierea avariei aparuta pe conducta de agent termic tur primar DN 300, strada General Magheru, in spatele blocului H.Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt urmatorii: PT18 Cozia; PT19 Prefectura; PT21 Arges; PT22 Filipin; PT Trezorerie; PT Primarie; PT Prefectura; PT ... citește toată știrea