ANUNEs in vederea obtinerii Avizului de mediu

Persoana fizica Stefanovici-Rang Georgeta, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Sector 6, Bld. Constructorilor, Nr. 10, Sc.A, Et.2, Ap.10, in calitate de reprezentant legal, anunta publicul interesat asupra depunerii, la APM Valcea, a Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privata care apartine persoanei fizice Stefanovici-Rang Georgeta, judetul Valcea, U.P. I Proprietate privata Stefanovici Rang Georgeta, in vederea obtinerii Avizului ... citește toată știrea