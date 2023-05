1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Pausesti, cu sediul in Pausesti, strada Principala, nr. 81, judetul Valcea; Cod fiscal: 2541851 Telefon 0250774060; fax 0250774261; e-mail : pausesti_otasau@vl.e-adm.ro.2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunurilor care ... citeste toata stirea