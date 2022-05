ANUNEs privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 7000 mp situate in punctul Zavoi , sat Chiceni, Comuna Tomsani, aflat in domeniul public al Comunei Tomsani, judetul Valcea,

Informatii generale privind concedentul:COMUNA TOMSANI, Sat Tomsani, Judetul Valcea, str. Principala nr.1 , CUI 2541550, Tel. 0250863584, e-mail tomsani@vl.e-adm.ro Persoana contact: Vasile Cristina- Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat:Teren in suprafaa-a totala de 7000 mp, situat in punctul Zavoi, sat Chiceni, comuna Tomsani, domeniul public al Comunei Tomsani, teren intravilan, numar cadastral 36500, ... citeste toata stirea