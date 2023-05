Avand in vedere necesitatea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de distributie apa potabila, din PEHD D110 mm, a obiectivului "Cresa Mare Goranu" existenta pe strada Straubing din Ramnicu Valcea, in data de 29.05.2023, in intervalul 900 - 1300, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii de pe strada Straubing partial (din dreptul imobilului cu nr. 285 pana la Intrarea Pajistei) si strada Intrarea Pajistei.Dupa finalizarea lucrarilor efectuate de catre constructorul SC ... citeste toata stirea