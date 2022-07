ANUNEs: Se opreste apa rece in Ramnicu Valcea. Vezi in ce zona!

Ca urmare a executarii lucrarilor de remediere a avariei de pe conducta de distributie apa potabila PE Dn 400 mm, existenta in Ramnicu Valcea, strada Remus Bellu (in dreptul blocului O2), incepand cu data de 15.07.2022, ora 0800 - pana la finalizarea lucrarilor de remediere, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in Ramnicu Valcea pe strada Remus Bellu - Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Valcea, blocurile O1 si O2, blocul Stefiris, Administratia Bazinala de Apa ... citeste toata stirea