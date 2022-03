ANUNT. Post de inginer geodez, disponibil la Pausesti

PRESADMIN SRL, cu sediul in comuna Pausesti, Str. Principala, Nr. 80, Judetul Valcea,organizeaza in conditiile legii concurs de recrutare si selectie, pe perioada nedeterminata, in vederea ocuparii postului vacant:Compartimentul HORTICULTURA, POMICULTURA, AMENAJARE SPATII VERZI SI ACTIVITATI DE GEODEZIE - INGINER GEODEZ- 1 postConcursul se va organiza la sediul societatii, situat in Comuna Pausesti, str. Principala, nr. 80, Judetul Valcea, dupa cum urmeaza:- proba scrisa 21.03.2022 ora 10: ... citeste toata stirea