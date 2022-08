Anunt privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii din incinta Caminului Cultural din satul Folestii de Sus, cladire ce apartine, domeniului public al Comunei Tomsani, judetul Valcea

1. Informatii generale privind proprietar: COMUNA Tomsani, sat Tomsani, Judetul Valcea, str. Principala nr.1 , CUI 2541550, Tel. 0250863584, e-mail tomsani@vl.e-adm.ro, Persoana contact Vasile Cristina2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunurilor care urmeaza sa fie inchiriate:- spatiu, situat in cladirea Caminului Cultural din satul Folestii de Sus, comuna Tomsani, strada Principala nr.1, judetul Valcea, in suprafata de 20,4 mp, ... citeste toata stirea