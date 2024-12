APAVIL angajeaza electrician pentru Sectorul Govora

APAVIL SA - ANUNEs privind scoaterea la concurs a unui post de electrician in cadrul Sectorului Govora, Centrul Exploatare VestConcursul consta in proba scrisa si proba practica si se va desfasura astfel:* proba scrisa se va sustine in data de 15.01.2025, ora 09.00, la sediul APAVIL SA din strada Carol I, nr. 3-5, Ramnicu Valcea,* proba practica se va sustine in data de 21.01.2025, ora 10.00, la Sectorul Statie de Epurare Ape Uzate din strada Nistor Dumitrescu, nr. 23, Ramnicu Valcea. ... citește toată știrea