APAVIL angajeaza operator chimist pentru Sectorul Calimanesti - Brezoi

APAVIL SA - ANUNEs privind scoaterea la concurs a unui post de operator chimist in cadrul Sectorului Calimanesti - Brezoi (zona Brezoi). Concursul consta in proba scrisa, proba practica si interviu, care se vor desfasura conform calendarului concursului, astfel:* proba scrisa va avea loc in data de 13.11.2024 ora 10.00, la sediul Societatii Apavil SA din Ramnicu Valcea, strada Carol I, nr. 3-5;* proba practica si interviul vor avea loc in data de 19.11.2024 ora 10.00, la Sectorul Statie de ... citește toată știrea