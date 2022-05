Apavil anunta intreruperea furnizarii apei potabile in anumite zone

Ca urmare a executarii lucrarilor de remediere a avariei de pe conducta de transport apa potabila Ol/PREMO Dn 600 mm, existenta in Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian intersectie cu Intrarea Sudului, in data de 26.05.2022, intre orele 0900 - 1800, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in Ramnicu Valcea pe strada Calea lui Traian - tronson cuprins de la intrarea Sudului pana la strada Depozitelor (ambele sensuri de mers), blocurile 1 si 2 Vilmar, PT 12 Magheru, ... citeste toata stirea