Avand in vedere necesitatea executarii lucrarilor de remediere a pierderii de apa potabila identificata in dreptul imobilului PECO PENDCO, pe conducta din PEHD D400 mm existenta pe strada Bogdan Amaru din municipiul Ramnicu Valcea, in data de 12.09.2023, in intervalul 900 - 1700, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in municipiul Ramnicu Valcea, strada Bogdan Amaru (din dreptul intersectiei strazii Florilor cu strada Calea lui Traian, pana la strada Matache ... citeste toata stirea