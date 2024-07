APAVIL FACE APEL catre valceni sa nu mai foloseasca apa potabila pentru a uda gradinile

* consumul irational de apa potabila poate duce la sistarea serviciului de furnizare in unele zone din judetAvand in vedere perioada de seceta pe care o traversam, Societatea Apavil SA face un apel catre toti consumatorii sa foloseasca rational rezervele de apa, evitand udatul gradinilor si umplerea bazinelor si piscinelor.Desi societatea a luat masuri pentru utilizarea la maximum a capacitatilor de productie, transport si distributie a apei potabile, avand in vedere dimensionarea ... citește toată știrea