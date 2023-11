Ca urmare a executarii lucrarilor de remediere a pierderii de apa potabila existenta pe bransamentele imobilelor din Ramnicu Valcea, strada Sergiu Purece nr. 12 si 14, in data de 07. 11. 2023, in intervalul 1000 - 1400, se va intrerupe furnizareaapei potabile la consumatorii existenti in Ramnicu Valcea, strada Sergiu Purece (Blocurile 35 si 37 si imobile).Echipele de interventie ale APAVIL SA vor face eforturi sustinute pentru scurtarea timpului necesar finalizarii lucrarilor. Pentru ... citeste toata stirea