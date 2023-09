Concursul consta in probele scris si interviu care se vor desfasura la sediul Societatii Apavil S.A. din Rm. Valcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:* proba scrisa va avea loc in data de 29.09.2023, ora 1000;* interviul va avea loc in data de 05.10.2023 ora 1000.Data limita pana la care candidatii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 22.09.2023 ora 1300, la Registratura ... citeste toata stirea