Concursul consta in sustinerea probei scrise, a interviului si a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:- proba scrisa va avea loc in data de 31.05.2023 ora 1300, la sediul APAVIL SA din Rm. Valcea, str. Carol I nr.3-5;- proba practica si interviul vor avea loc in data de 08.06.2023 ora 0900 si se vor desfasura in cadrul Laboratorului de Apa al societatii APAVIL S.A., situatin Ramnicu Valcea, str. Campului nr. 17.Data limita pana la care candidatii pot depune ... citeste toata stirea