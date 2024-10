APAVIL SA vine cu precizari: Alimentarea cu apa potabila in zona Maternitate - ABA OLT va fi reluata in seara de 1 octombrie

Avand in vedere necesitatea executarii lucrarilor de remediere a pierderii de apa potabila pe conducta de distributie din PEHD D 400mm existenta pe bulevardul Nicolae Balcescu, in data de 1 octombrie 2024, intre orele 11.00 - 21.00, se intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in Ramnicu Valcea pe strada Remus Bellu (Spitalul de Obstetrica si Ginecologie, Administratia Bazinala de Apa Olt, Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului, Bloc O1, Bloc O2, Bloc Stefiris SRL) si pe ... citește toată știrea