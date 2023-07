Ca urmare a necesitatii executarii lucrarilor de conectare la reteaua de apa potabila din fonta Dn350mm existenta in Ramnicu Valcea, strada Stirbei Voda, a conductei din PEHD D200 mm ce va alimenta obiectivul "Locuinte Colective S+P+10E +11Retras" din Ramnicu Valcea, strada Independentei nr.23, in data de 19. 07. 2023, intre orele 900- 2000 , se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenti in:- Ramnicu Valcea, strada Stirbei Voda (tronson cuprins intre parcarea Zavoi pana ... citeste toata stirea