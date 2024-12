APEL important al presedintelui CJ Valcea catre tineri si investitori locali: "Veniti acasa. Esara Lovistei renaste"

Peste trei ani si cinci luni, drumul care a facut de "minune" (in sens negativ) judetul Valcea trebuie sa aduca o minune (in bun al cuvantului) pentru Esara Lovistei. Ne referim la "celebrul" fost drum national de pamant in anumite portiuni, probabil singurul din tara de categoria national care arata in... halul acela, ca altfel nu ii putem spune. Drumul a fost declasat in urma cu cativa ani, devenind judetean, tocmai pentru a intra in administrarea Consiliului Judetean Valcea, institutie care, ... citește toată știrea