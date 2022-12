APROAPE DE FINAL! 17 milioane euro, pentru sistemul de termoficare din Ramnic! (VIDEO)

Consiliul Judetean Valcea reabiliteaza, cu fonduri europene, retelele primare si secundare de termoficare din Municipiul Ramnicu Valcea, investitie cu o valoare totala de cca 17 milioane euro.Proiectul cuprinde lucrari de reabilitare a 3,25 km retea primara si 10,033 km retea secundara de termoficare, divizate in patru contracte, care se deruleaza in mai multe zone din Ramnic."La aceasta data ne aflam in procedura de receptie la terminarea lucrarilor pentru tronsoanele de retele secundare ... citeste toata stirea