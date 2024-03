Are drept la pachet doar daca respecta regulile jocului. Patania valceanului "transferat" cu forta la Mioveni

Duminica, 3 martie 2024, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Valcea au pus in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Tribunalul Valcea. Mandatul il viza un barbat in varsta de 54 de ani, domiciliat in municipiul Ramnicu Valcea."Politistii au pus in ... citește toată știrea