ARE INTERZIS sase luni sa isi mai foloseasca propria masina! Patania unui valcean care a inlocuit singur numerele de inmatriculare

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea ne-au informat ca luni, 13 mai 2024, politistii Serviciului Rutier au depistat, pe Drumul National 7, in orasul Calimanesti, un barbat in varsta de 52 de ani, domiciliat in Ramnicu Valcea, in timp ce efectua transport public de persoane contra cost, fara a detine autorizatie TAXI sau o copie conforma valabila. In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca barbatul in cauza a fost depistat pentru a doua oara intr-un interval ... citește toată știrea