Un individ a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce luni in sir a furat tot ce a prins. El a patruns in mai multe locuinte din municipiul Ramnicu Valcea si a sustras unelte electrice, pagubind-i pe proprietari cu suma de circa 5.000 de lei. Politistii Biroului de Investigatii Criminale Ramnicu Valcea au dispus retinerea barbatului de 47 de ani, pe numele sau fiind deschis un dosar penal privind savarsirea infractiunii de furt calificat."Cel in cauza este banuit ca, in perioada ... citeste toata stirea