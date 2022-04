Arestat dupa ce si-a desfigurat bunica si mama cu un topor, pentru cheile de la masina cu care apoi s-a rasturnat

Un barbat de 30 de ani din Babeni - Valcea a fost arestat preventiv dupa ce a incercat sa-si omoare familia. Daca vreuna dintre victimele aflate in stare grava la spital nu va supravietui, valceanul risca sa fie acuzat de omor. Tentativa de omor a avut loc in a doua noapte de Paste. Barbatul din Babeni i-a cerut mamei sale cheile de la masina si bani de buzunar. Cand aceasta a refuzat, stiind ca barbatul are permisul suspendat, a inceput sa o ia la bataie.De frica, femeia a fugit la soacra sa, ... citeste toata stirea