Arhiepiscopul Ramnicului isi sarbatoreste ocrotitorul spiritual. Intru multi ani!

Inaltpreasfintitul Parinte Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, isi sarbatoreste ocrotitorul spiritual, pe Sfantul Cuvios Varsanufie cel Mare.Inaltpreasfintitul Parinte Varsanufie s-a nascut in 24 ianuarie 1968, in Bucuresti, intr-o familie crestin-ortodoxa. Parintii sai, Petre-Vasile si Domnica, l-au botezat Valentin.Scoala primara a urmat-o in Bucuresti. A urmat apoi cursurile Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul (1985-1990) si pe ale Facultatii de Teologie Ortodoxa Justinian ... citeste toata stirea