ASA CEVA!! Azi-noapte, POLIEsISTII AU PRINS UN HOEs care era fugarit de proprietarii imobilului din care furase

In noaptea de 5 spre 6 iulie 2024, in jurul orei 02.00, politistii din cadrul Biroului de Ordine Publica, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare, au observat ca, pe o strada din Ramnicu Valcea, doua persoane alearga dupa un barbat. Politistii au fost informati de catre cele doua persoane ca acestea sunt victimele unei infractiuni, motiv pentru care in cel mai scurt timp, barbatul a fost imobilizat si identificat pe strada General Magheru din centrul municipiului. Ulterior, el a fost ... citește toată știrea