ASFALT nou si durabil pe mai multe strazi din Ocnele Mari

In acest inceput de octombrie, cum vremea de toamna inca permite, administratia locala din Ocnele Mari a desfasurat lucrari de asfaltare pe doua strazi din oras. Vorbim despre strazile Abatorului si Cocenesti 2, pe care s-a aplicat primul strat de asfalt. Asa cum am prezentat si in alte randuri prin intermediul ziarului nostru, primarul orasului-statiune, Remus Sasu, si echipa din administratia locala, implementeaza un proiect de anvergura, in cadrul caruia mai multe strazi vor fi asfaltate. Ca ... citește toată știrea