La Pausesti Maglasi se lucreaza pe toate fronturile. Administratia publica locala a dat starul unor investitii de amploare pe raza comunei. Astfel, proiectul presupune asfaltarea a circa 20 de kilometri de drumuri, insa acum se lucreaza efectiv la primii 5 kilometri."Avem investitii importante si aici ma refer la modernizare de drumuri, in total am semnat pentru 19 kilometri de drumuri. In acest moment lucram la proiectul de 5 kilometri: realizam rigolele si turnam cele doua straturi de ... citeste toata stirea