Astazi. ALTE LUCRARI pe DN 7, la Calimanesti. Se circula ingreunat in mai multe localitati din judetul Valcea

Saptamana incepe cu noi lucrari pe drumurile nationale din judetul Valcea. Astazi, 30 septembrie 2024, sunt programate mai multe lucrari pe drumurile nationale, care, inevitabil, vor conduce la instituirea temporara a unor restrictii de circulatie rutiera. Astfel, in functie de conditiile meteo, astazi, in judetul Valcea, sunt valabile urmatoarele restrictii de circulatie:* Pe DN 7, la km 198+200 - km 198+500, in extravilanul localitatii Calimanesti, se lucreaza la consolidare versanti, pana ... citește toată știrea