Astazi, la Ramnicu Valcea: URMASI ai Eroilor Martiri ai Revolutiei din 1989, prezenti la ceremonia militara si religioasa

La Ramnicu Valcea, Ziua Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, marcata astazi, 22 decembrie 2024, a debutat cu ceremonia militara si religioasa de comemorare a EROILOR REVOLUEsIEI din DECEMBRIE 1989. Si in judetul nostru au fost comemorati Eroii Martiri care, in urma cu 35 de ani, si-au dat viata in schimbul valorilor si principiilor democratice.Manifestarea comemorativa dedicata evenimentelor din Decembrie 1989 a fost organizata de Institutia Prefectului Judetul Valcea cu sprijinul ... citește toată știrea